    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом чоловік перейшов на бік ворога
26.12.2023  15:23   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік перейшов на бік ворога

Мешканцю Харківщини, який слугував загарбникам, оголошено підозру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківськ облану прокуратуру, 40-річний житель с. Вербівка Ізюмського району під час захоплення Харківського регіону добровільно пішов на співпрацю з окупантами: 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • У червні 2022 року чоловік обійняв посаду «и. о. бойца специального отделения быстрого реагирования Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
  • Здійснював організацію та керівництво підрозділом охорони,
  • Проводив наради та інструктажі з особовим складом.
 
Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік під Харковом охороняв спокій окупантів.
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.12 Надзвичайні події Чоловік під Харковом охороняв спокій окупантів 26.12 Надзвичайні події Мешканка Харківщини допомогала окупантам 25.12 Надзвичайні події Під Харковом судитимуть жінку, яка передавала дані про місця дислокації і техніки ЗСУ ворогу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 