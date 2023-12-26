26.12.2023 14:57

Ігор Терехов розповів, скільки пошкоджених будинків відновлено у Харкові

Стало відомо, де відбулися масштабні ремонтні роботи у Харкові.



Ігор Терехов розповів, скільки пошкоджених будинків відновлено у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що 57 будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів Харкова армією РФ, були відновлені впродовж 2023 року. Масштабні ремонтні роботи проводилися на Північній Салтівці, у П’ятихатках та в інших районах.

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Для відбудови в Харкові не чекають на закінчення війни. Відновлювати пошкоджені ворогом будинки почали ще у 2022 році, адже внаслідок масованих обстрілів без даху над головою залишилися понад 150 тис. харків’ян. Крім того, Харків прихистив понад 200 тис. вимушених переселенців з деокупованих територій та зони бойових дій, значна частина яких планує залишитися у місті.

Паралельно з відновленням житлового фонду розробляється оновлений Генеральний план розвитку міста Харкова та триває пошук додаткових джерел фінансування, адже міський бюджет не в змозі покрити усі необхідні витрати. За попередніми підрахунками збитки, завдані місту внаслідок обстрілів російською армією, вже сягають 9,5 млрд дол. США.

За словами Ігоря Терехова, у наступному році відновлення житла залишиться пріоритетним для Харкова. Так, капітальний ремонт та реконструкцію планують виконати в близько 160-ти будинках. Зокрема, будівельники відновлять пошкоджені конструктиви, відремонтують фасади, покрівлі та проведуть роботи з термомодернізації.

«Ми постійно працюємо над тим, щоб якнайшвидше відбудувати місто, відновити житло та повернути харків'ян додому», - наголосив Ігор Терехов.