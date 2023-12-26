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26.12.2023  14:19   Дмитро Колонєй

Чоловік під Харковом охороняв спокій окупантів

Слідчі оглоили підозру чоловіку у держзраді під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, чоловік під час окупації Балаклії перейшов на бік ворога:
 
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  • добровільно обійняв посаду «виконувача обов'язків бійця спеціального відділення швидкого реагування».
  • фактично чоловік здійснював організацію та керівництво підрозділом охорони,
  • проводив наради та інструктажі із особовим складом.
 
Правоохоронці заочно повідомили 40-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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