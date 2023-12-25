Втекли одразу після деокупації: поліція розшукує колоборантів,які працювали на ворога під час окупації Харківщини

На цих фото – обличчя людей, які працювали на ворога під час окупації Харківської області. Це ті колаборанти, які втекли одразу після звільнення. Багато з них зараз переховуються в ЄС.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що троє колаборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни.
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Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Отже, якщо хочете когось поексплуатувати, чітко сформулюйте, навіщо йому це потрібно і що він із цього отримає.
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