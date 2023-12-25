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25.12.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Втекли одразу після деокупації: поліція розшукує колоборантів,які працювали на ворога під час окупації Харківщини

На цих фото – обличчя людей, які працювали на ворога під час окупації Харківської області. Це ті колаборанти, які втекли одразу після звільнення. Багато з них зараз переховуються в ЄС.

Фото надав Сергій Болвінов
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«В нашій базі – 150 таких осіб. І ми вже співпрацюємо з Європолом по цим фанатам рф, які втекли від правосуддя. Щодо кожного з них маємо достатньо доказів роботи на окупантів, кожному заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук. По кожному передали інформацію в Європол і вже маємо зворотній зв'язок. Юридично наша інформація - це підстава для того, щоби повернути кожного «за порєбрік». 
 
Придивіться уважніше до цих фотографій. Якщо знаєте, де переховуються ці люди, не мовчіть. Вони повинні відповідати за скоєні злочини за законами України. І не мають права прикриватися українським громадянством в Європі для отримання там допомоги й статуса біженців», - повідомив Сергій Болвінов.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що троє колаборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни.

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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