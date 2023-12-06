    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Троє колоборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни
06.12.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Троє колоборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни

Завдяки доказовій базі Служби безпеки, реальні терміни ув’язнення отримали ще троє колаборантів, які співпрацювали з агресором у тимчасово окупованій Луганщині та під час захоплення частини Харківської області.

 
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, співробітники СБУ затримали їх у результаті комплексних заходів на сході України. Серед фігурантів – «телефоніст», який проводив зв’язок до кабінетів колишньої окупаційної адміністрації рф у Балаклії та очільник «пенсійного фонду лнр».
 
За матеріалами СБУ суд призначив їм від 5 до 11 років тюрми.
 
Так, на Харківщині колаборантом виявився 52-річний мешканець Балаклії, який підтримав загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення росії.
 
У період захоплення міста він проводив телефонний зв’язок до приміщень місцевих окупаційних органів країни-агресора.
 
Також він організовував трансляцію пропагандистських радіоканалів рф на території міста через мережу гучномовців на інфраструктурних будівлях. У таких радіоефірах ворог закликав місцевих жителів до співпраці з рашистами та закликав здаватися в російський полон учасників партизанського руху.
 
Після звільнення Балаклії зловмисник намагався переховуватись від правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.
 
Ще одна колаборантка – мешканка Куп’янського району, яка у період захоплення громади добровільно очолила окупаційний «центр надання соціальних послуг». На цій «посаді» вона організовувала роздачу прихильникам рашизму так званої «гумдопомоги» з країни-агресора.
 
До складу «гумпакету» обов’язково входила пропагандистська газета росії «Харьков Z», яка заперечувала збройну агресію рф та виправдовувала злочини загарбників.
 
У Луганській області тюремний строк одержав ексчиновник однієї з комунальних установ області, який у квітні 2022 року погодився очолити один з підрозділів «пенсійного фонді лнр у Новопсковському районі». У лавах загарбників він зустрічався з місцевими підприємцями та закликав їх наповнювати окупаційний бюджет через сплату «пенсійних зборів» до казни рф.
 
Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли він приховано прибув до Києва як вимушений переселенець і намагався «легалізуватись» під виглядом волонтера.
 
За викритими фактами розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.12 Надзвичайні події Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області 6 грудня 06.12 Надзвичайні події У Харкові засуджено окупанта, який обстрілював мирних жителів 06.12 Надзвичайні події Про ворожі обстріли Харківщини повідомили у ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 