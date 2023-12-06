06.12.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Троє колоборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни

Завдяки доказовій базі Служби безпеки, реальні терміни ув’язнення отримали ще троє колаборантів, які співпрацювали з агресором у тимчасово окупованій Луганщині та під час захоплення частини Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, співробітники СБУ затримали їх у результаті комплексних заходів на сході України. Серед фігурантів – «телефоніст», який проводив зв’язок до кабінетів колишньої окупаційної адміністрації рф у Балаклії та очільник «пенсійного фонду лнр».

За матеріалами СБУ суд призначив їм від 5 до 11 років тюрми.

Так, на Харківщині колаборантом виявився 52-річний мешканець Балаклії, який підтримав загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення росії.

У період захоплення міста він проводив телефонний зв’язок до приміщень місцевих окупаційних органів країни-агресора.

Також він організовував трансляцію пропагандистських радіоканалів рф на території міста через мережу гучномовців на інфраструктурних будівлях. У таких радіоефірах ворог закликав місцевих жителів до співпраці з рашистами та закликав здаватися в російський полон учасників партизанського руху.

Після звільнення Балаклії зловмисник намагався переховуватись від правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Ще одна колаборантка – мешканка Куп’янського району, яка у період захоплення громади добровільно очолила окупаційний «центр надання соціальних послуг». На цій «посаді» вона організовувала роздачу прихильникам рашизму так званої «гумдопомоги» з країни-агресора.

До складу «гумпакету» обов’язково входила пропагандистська газета росії «Харьков Z», яка заперечувала збройну агресію рф та виправдовувала злочини загарбників.

У Луганській області тюремний строк одержав ексчиновник однієї з комунальних установ області, який у квітні 2022 року погодився очолити один з підрозділів «пенсійного фонді лнр у Новопсковському районі». У лавах загарбників він зустрічався з місцевими підприємцями та закликав їх наповнювати окупаційний бюджет через сплату «пенсійних зборів» до казни рф.

Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли він приховано прибув до Києва як вимушений переселенець і намагався «легалізуватись» під виглядом волонтера.

За викритими фактами розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

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