06.12.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 5 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5,9 га території, з них 6550 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 2,2 км ліній електропередач, 715 м автодоріг, 8 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 68 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучались 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 69 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4206 га території, 289,8 км автомобільних доріг, 2953 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 85 тис. 657 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через пожежу загинули домашні тварини у Харківській області.