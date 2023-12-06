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06.12.2023  13:46   Дмитро Колонєй

У Харкові триває ремонт будинків (фото)

Відновлювальні роботи виконали та роблять наразі фахівці комунальних підприємств.

Ремонтують будинки комунальники Харкова

Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, підрядна організація КП «Харкiвспецбуд» наводить лад у Новобаварському районі - ремонтуються сходи вхідних груп у житлових будинках комунальної форми власності.

 

Ремонтують будинки комунальники Харкова

Бригади КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» виконують роботи з поточного утримання будинків. Зокрема, вони вже

  • відремонтували понад 500 дверей,
  • закрили більше 20 кв. м. контурів,
  • укріпили та прочистили 3 тис. м водостічних труб у Київському, Немишлянському та Салтівському районах.

Ремонтують будинки комунальники Харкова

Ремонтують будинки комунальники Харкова

 

Ремонтують будинки комунальники Харкова

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків
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