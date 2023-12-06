06.12.2023 13:58 Дмитро Колонєй
На Харківщині чоловік перейшов на бік ворога та грабував односельців
На Харківщині судитимуть прибічника окупантів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 30-річний мешканець села Макарове Золочівської ОТГ Богодухівського району перейшов на бік ворога під час окупації селища:
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активно допомагав ворогу;
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передавав окупантам відомості про проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, у тому числі учасників АТО/ООС, військових ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України;
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збирав і передавав загарбникам продукти харчування і одяг;
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облаштовував побут окупантів;
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залякував мешканців села;
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обкрадав і грабував односельців. Викрадене у подальшому також передавав російським загарбникам.
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допомагав окупантам облаштовувати мінні загородження;
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надава детальну інформацію про місцевість.
За клопотанням прокурорів чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.
Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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