06.12.2023 13:58 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік перейшов на бік ворога та грабував односельців

На Харківщині судитимуть прибічника окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 30-річний мешканець села Макарове Золочівської ОТГ Богодухівського району перейшов на бік ворога під час окупації селища:

активно допомагав ворогу;

передавав окупантам відомості про проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, у тому числі учасників АТО/ООС, військових ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України;

збирав і передавав загарбникам продукти харчування і одяг;

облаштовував побут окупантів;

залякував мешканців села;

обкрадав і грабував односельців. Викрадене у подальшому також передавав російським загарбникам.

допомагав окупантам облаштовувати мінні загородження;

надава детальну інформацію про місцевість.

За клопотанням прокурорів чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

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Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.