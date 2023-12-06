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06.12.2023  13:58   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік перейшов на бік ворога та грабував односельців

На Харківщині судитимуть прибічника окупантів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 30-річний  мешканець села Макарове Золочівської ОТГ Богодухівського району перейшов на бік ворога під час окупації селища:
  • активно допомагав ворогу;
  • передавав окупантам відомості про проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, у тому числі учасників АТО/ООС, військових ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України; 
  • збирав і передавав загарбникам продукти харчування і одяг;
  • облаштовував побут окупантів;
  • залякував мешканців села;
  • обкрадав і грабував односельців. Викрадене у подальшому також передавав російським загарбникам.
  • допомагав окупантам облаштовувати мінні загородження;
  • надава детальну інформацію про місцевість.
 
За клопотанням прокурорів чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.
 
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Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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