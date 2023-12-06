У Харкові рятувальники та патрульні прийшли на допомогу жінці (відео)

Жінка не могла самостійно відкрити двері власної квартири, таким чином вона стала заручницею власної оселі.
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Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Щороку 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України, який було започатковано Верховною Радою України у 1993 році.
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