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06.12.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові рятувальники та патрульні прийшли на допомогу жінці (відео)

Жінка не могла самостійно відкрити двері власної квартири, таким чином вона стала заручницею власної оселі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
5 грудня патрульні Микола Назаренко, Олексій Ходосов та Євгеній Демченко прибули на виклик, в якому йшлося, що на вулиці Полтавський шлях жінка не може самостійно відкрити двері власної квартири.
 
Ситуацію ускладнювало те, що двері помешкання були сталеві, тому рятувальникам не вдасться відкрити їх без серйозних пошкоджень.
 
Разом з рятувальниками патрульні піднялись до квартири за допомогою драбини. Поліцейські заспокоїли схвильовану жінку. Вони розшукали її онука, який згодом привіз ключі від квартири.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували жінку.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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