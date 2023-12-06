06.12.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Вигнав на вулицю босоніж та без верхнього одягу: у Харкові чоловік вчинив домашнє насильство щодо співмешканки

3 грудня до чергової частини правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на ринку в центрі міста знаходиться літня жінка у домашньому одязі. За вказаною адресою виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці виявили 70-річну місцеву жительку, яка пояснила що її вигнав з квартири співмешканець. Поліцейські відвезли жінку до дому. У квартирі знаходився 55-річний чоловік.

Щодо зловмисника співробітники сектору протидії домашньому насильству склали адміністративний протокол за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з родиною та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

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