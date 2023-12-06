    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вигнав на вулицю босоніж та без верхнього одягу: у Харкові чоловік вчинив домашнє насильство щодо співмешканки
06.12.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Вигнав на вулицю босоніж та без верхнього одягу: у Харкові чоловік вчинив домашнє насильство щодо співмешканки

3 грудня до чергової частини правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на ринку в центрі міста знаходиться літня жінка у домашньому одязі. За вказаною адресою виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці виявили 70-річну місцеву жительку, яка пояснила що її вигнав з квартири співмешканець. Поліцейські відвезли жінку до дому. У квартирі знаходився 55-річний чоловік.
 
Щодо зловмисника співробітники сектору протидії домашньому насильству склали адміністративний протокол за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Правоохоронці провели профілактичну бесіду з родиною та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рятувальники та патрульні прийшли на допомогу жінці.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.12 Надзвичайні події У Салтівському районі Харкова зловмисник встромив ніж у спину чоловікові 06.12 Надзвичайні події У Харкові рятувальники та патрульні прийшли на допомогу жінці (відео) 06.12 Надзвичайні події Правоохоронці на Харківщині вилучили набої та виявили незаконний обіг наркотиків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 