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06.12.2023  14:44   Дмитро Колонєй

Окупанти вночі гатили по селам Харківщини: фотографії наслідків обстрілів

Світлини наслідків чергового удару ворога по мирним селам Харківщини показали у прокуратурі.

Гатили по селам Харківщини вночі окупанти: фотографії наслідків обстрілів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, ворог вкотре обстріляв цивільну інфраструктуру Липців та Козачої Лопані
 
5 грудня 2023 року о 23:25 та 6 грудня близько 3:00 російські військові обстріляли с. Липці: зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури. 
 
Гатили по селам Харківщини вночі окупанти: фотографії наслідків обстрілів
 
Гатили по селам Харківщини вночі окупанти: фотографії наслідків обстрілів
 
У смт Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань амбулаторія, приватні будинки та авто.
 
Гатили по селам Харківщини вночі окупанти: фотографії наслідків обстрілів
 
Окупанти завдавали ударів по населених пунктах з артилерії. 
 
 
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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