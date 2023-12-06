06.12.2023 14:58 Дмитро Колонєй
ВПО можуть отримати житло: яким чином
Хто може скористатися пільговою програмою длч переселенців.
Як повідомлє РЕДПОСТ
, із посиланням на Сlutch, переселенці можуть отримати житло.
Яким чином ВПО може отримати житло
-
Завдяк програмі пільгових кредитів для внутрішньо переміщених осіб. Враховуючи популярність цієї програми, уряд збільшив фінансування на допомогу ВПО в купівлі житла на 2024 рік.
-
Програма "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитло за фінансової підтримки Уряду Німеччини, який надав грант через німецький державний банк розвитку KfW.
За період реалізації програми вже було надано 650 кредитів внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 902,3 млн. гривень. Максимальний термін кредитування – 30 років.
Кредити видаються громадянам лише після ретельного добірного процесу. Переможці отримують можливість придбати житло у кредит за 3% ставкою річних із початковим внеском від 6% вартості житла.
Хто може розраховувати на цю пропозицією.
-
Кожен кандидат з-поміж ВПО має підтвердити свою платоспроможність.
-
При сплаті щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків, залишок середньомісячного доходу особи та її повнолітніх членів сім'ї не може бути меншим за прожитковий мінімум в Україні.
-
Кандидат повинен надати згоду на доступ Держмолодіжжя та його відділень до його кредитної історії (1 та 2 частини першої статті 7 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій").
-
Кандидат повинен внести на особистий банківський рахунок не менше 6 відсотків вартості житла та коштів за площу та вартість житла, що перевищує нормативну, у разі її наявності.
-
- При цьому кредит на житло не може бути надано особам, які або члени сім'ї яких шляхом бюджетних коштів отримали державну підтримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах для будівництва (придбання) житла, крім випадків, коли за рахунок державної підтримки на пільгових умовах будувалося або було придбано житло на тимчасово окупованій території, і зараз доступ до нього обмежений.
Як зареєструватися у програмі
-
ерез портал Дія або в регіональних управліннях Держмолодьжитло.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0