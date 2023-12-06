ВПО можуть отримати житло: яким чином

Програма "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитло за фінансової підтримки Уряду Німеччини, який надав грант через німецький державний банк розвитку KfW.

За період реалізації програми вже було надано 650 кредитів внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 902,3 млн. гривень. Максимальний термін кредитування – 30 років.

Кредити видаються громадянам лише після ретельного добірного процесу. Переможці отримують можливість придбати житло у кредит за 3% ставкою річних із початковим внеском від 6% вартості житла.