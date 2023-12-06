Станції метро «Перемога» та «Олексіївська» поновили роботу

В этот день

Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.

Прогноз погоди у Харкові на 6 грудня До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.