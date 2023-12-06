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06.12.2023  15:05   Віталій Хінєвіч

Станції метро «Перемога» та «Олексіївська» поновили роботу

Станції Харківського метрополітену «Перемога» та «Олексіївська» відчинено для обслуговування пасажирів.


Станції метро «Перемога» та «Олексіївська» поновили роботу
 
Про це повідомили на КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.
 
Зазначається, що поїзди слідують Олексіївською лінією метрополітену у звичному режимі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 грудня, з 10:00 рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «23 Серпня» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.
 
Источник:   КП «Харківський метрополітен»
 Тэги:  харків, метро
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