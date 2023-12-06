06.12.2023 15:24 Рита Парфенова

У центрі Харкова сталася пожежа у кафе: коментар ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували надзвичайну ситуацію, яка виникла в центральній частині Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, повідомлення про інцидент надійшло 6 грудня о 13:50. Протягом 5 хвилин три оперативні відділення ДСНС прибули на місце події.

Інцидент стався на 1-му поверсі чотирьохповерхової будівлі на майдані Конституції. Жирові відкладення витяжки одного з кафе спричинили задимлення.

Розвідка показала, що вогонь не поширився за межі витяжної системи, а площа горіння склала близько 2 кв.м. За декілька хвилин загоряння було успішно локалізоване, і постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через пожежу загинули домашні тварини у Харківській області.