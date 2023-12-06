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06.12.2023  11:25   Віталій Хінєвіч

Через пожежу загинули домашні тварини у Харківській області

6 грудня о 00:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Селекційне Мерефʼянської територіальної громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
По прибуттю за вказаною адресою вогнеборці місцевого пожежно-рятувального підрозділу та Луганського гарнізону встановили, що на приватному подвірʼї палає деревʼяна господарча споруда. Площа пожежі біля 15 кв. м. 
 
Рятувальники оперативно локалізували загоряння, запобігши розповсюдженню вогню на розташований поруч житловий будинок. 
 
 
О 1:55 пожежу було ліквідовано. У вогні, на жаль, загинули 12 домашніх кролів.
 
Причину займання наразі встановлюють фахівці. Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 5 чоловік особового складу із залученням 1 од. техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час паління у власному будинку на Харківщині згорів чоловік.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, харків
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