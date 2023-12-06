06.12.2023 11:35 Дмитро Колонєй

Афера на 100 мільйонів: на Харківщині ділкам доведеться повернути ділянку

Суд задовольнив позовну заяву керівника прокуратури Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, Нововодолазькою районною державною адміністрацією прийнято розпорядження про передачу на умовах оренди земель водного фонду приватному підприємству. Вказаний документ став підставою для укладення договору оренди земельної ділянки, відповідно до якого Нововодолазькою районною державною адміністрацією передано в оренду фірмі строком на 20 років для відновлення та вирощення товарної риби, розведення малька, промислового та любительського лову земельну ділянку (зайняту водним об’єктом - ставком), яка знаходиться на території Ордівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області.

Відповідно до договору, орендар по закінченню терміну оренди зобов’язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку, зайняту водним об'єктом після закінчення строку оренди у стані, не гіршому в порівнянні з тим, у якому він одержав її в оренду.

Водночас окружною прокуратурою встановлено, що строк дії договору сплинув, при цьому об’єкт оренди, всупереч вимогам договору та чинного законодавства, Нововодолазькій селищній раді не повернуто.

Численні звернення органу місцевого самоврядування про необхідність виконання вимог договору щодо повернення об’єкта оренди залишені орендарем без реагування.

Враховуючи викладене, окружною прокуратурою внесено на розгляд суду позовну заяву про зобов’язання приватного підприємства повернути Нововодолазькій селищній раді земельну ділянку водного фонду загальною площею майже 14,5 га вартістю понад 110 млн гривень.

Рішенням Господарського суду Харківської області зобов’язано підприємство повернути земельну ділянку водного фонду орендодавцю з оформленням акту її передачі.

Після набрання вказаним рішенням законної сили окружною прокуратурою буде забезпечено його виконання.