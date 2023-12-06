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06.12.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

Енергетики повністю заживили село Топольське в Ізюмському районі

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Топольське Оскільської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів виконуючий обов'язки старшого майстра Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, населений пункт залишився без електрики у перші ж дні війни, коли російські війська наступали на Ізюм.
 
"Село живилося від трьох підстанцій, дві з яких під час активних бойових дій були розбиті вщент. Дроти були пошкоджені на 100%, опори - на 70%. Фактично ми будували нові мережі. Наразі ми підключили всіх мешканців Топольського, які живуть у селі. Всього у нас тут зареєстровано понад 100 точок обліку", - зазначив Віталій Борщ.
 
За його словами, знеструмленими залишаються ще три досить великі населені пункти на території обслуговування Ізюмського РЕМ: Довгеньке, Кам'янка та Мала Комишуваха.
 
 
"Це найбільш зруйновані села нашого району. Наприклад, у Кам'янці з 400 дворів більш-менш вцілилими можна назвати близько 20-ти. Там ще не було розмінування, тому поки що розпочати відновлювальні роботи немає можливості", - пояснив Віталій Борщ.
 
Після деокупації восени 2022 року знеструмленими виявилися 60% всіх споживачів Ізюмського району. Наразі без світла залишаються менше 5%.
 
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Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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