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06.12.2023  12:00   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
 
  • Золочів - 12
  • Харків - 11
  • Богодухів - 13
  • Коломак - 08
  • Великий Бурлук - 13
  • Печеніги - 10
  • Слобожанське - 09
  • Куп’янськ - 10
  • Красноград - 11
  • Лозова - 11
  • Ізюм -12
 
Нагадуємо, що максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год
 
Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, рівень, харків
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