06.12.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині вилучили набої та виявили незаконний обіг наркотиків

Упродовж доби поліція отримала та відреагувала на 878 заяв від мешканців Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські минулої доби на одному з блокпостів вилучили з незаконного обігу близько 140 набоїв, 5 метальних зарядів до міномета, 3 гранати, запали.

Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 5 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2900 транспортних засобів.

Крім цього зазначається, що минулої доби на території Харківщини сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, в яких 9 громадян отримали травми. Поліцейські викрили 2 водіїв, який керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

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