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06.12.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області 6 грудня

Ворог завдав ударів по населених пунктах Куп'янського та Харківського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Сьогодні близько 9:30 в результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району зазнали поранень дві місцеві жительки. Одну з постраждалих доставили до лікарні, іншій - надали допомогу на місці.
 
Також о 10:05 росіяни завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Станом на зараз інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 18 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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