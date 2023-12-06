06.12.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області 6 грудня

Ворог завдав ударів по населених пунктах Куп'янського та Харківського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Сьогодні близько 9:30 в результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району зазнали поранень дві місцеві жительки. Одну з постраждалих доставили до лікарні, іншій - надали допомогу на місці.

Також о 10:05 росіяни завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Станом на зараз інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 18 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів.