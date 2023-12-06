06.12.2023 10:45 Віталій Хінєвіч

Про ворожі обстріли Харківщини повідомили у ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 18 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів, передає РЕДПОСТ .

Фото надали у ХОВА

Авіаудари ворог завдав по Іванівці Куп’янського району. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 ворожих атак у околицях Синьківки.

У селі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто. Без постраждалих.

О 23:25 та о 3:00 у селі Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури.

У результаті бойових дій без газопостачання тимчасово перебувають 254 абоненти Харківського району. Також після обстрілів знеструмлені 1442 абоненти в селі Козача Лопань. Роботи з відновлення тривають.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram