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06.12.2023  10:45   Віталій Хінєвіч

Про ворожі обстріли Харківщини повідомили у ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 18 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів, передає РЕДПОСТ .

Фото надали у ХОВА
 
Авіаудари ворог завдав по Іванівці Куп’янського району. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 ворожих атак у околицях Синьківки. 
 
У селі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто. Без постраждалих.
 
О 23:25 та о 3:00 у селі Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури. 
 
У результаті бойових дій без газопостачання тимчасово перебувають 254 абоненти Харківського району.  Також після обстрілів знеструмлені 1442 абоненти в селі Козача Лопань. Роботи з відновлення тривають.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборантці, яка влаштовувала свята окупантам на Харківщині, СБУ оголосила підозру.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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