    
Главная Новини Харкова ЖКГ На Харківщині газовики локалізували аварії після обстрілів
06.12.2023  11:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині газовики локалізували аварії після обстрілів

Газмережі локалізували аварійні ситуації у двох селищах Куп’янського району, передає РЕДПОСТ .

 
Протягом минулого тижня фахівці Харківської філії «Газмережі» локалізували наслідки обстрілів рф газових комунікацій житлових будинків у двох селищах Куп’янського району.
 
Всі аварійно-відновлювальні роботи на мережах вдалось виконати без припинення газопостачання у домоволодіння, шляхом накладання бандажу.
 
Також вдалось менш ніж за добу виконати пуск газу у 110 будинків Богодухівського району, які залишились без енергоносія на час тимчасової зупинки одного з об’єктів газовидобувного підприємства.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що про ворожі обстріли Харківщини повідомили у ХОВА.
 
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.12 ЖКГ Енергетики повністю заживили село Топольське в Ізюмському районі 05.12 ЖКГ Харківські комунальники продовжують проводити заміну ділянки водоводу на вулиці Корабельній 05.12 ЖКГ У Міністерстві енергетики України розповіли про ситуацію з електропостачанням на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 