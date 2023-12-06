06.12.2023 11:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині газовики локалізували аварії після обстрілів

Газмережі локалізували аварійні ситуації у двох селищах Куп’янського району, передає РЕДПОСТ .

Протягом минулого тижня фахівці Харківської філії «Газмережі» локалізували наслідки обстрілів рф газових комунікацій житлових будинків у двох селищах Куп’янського району.

Всі аварійно-відновлювальні роботи на мережах вдалось виконати без припинення газопостачання у домоволодіння, шляхом накладання бандажу.

Також вдалось менш ніж за добу виконати пуск газу у 110 будинків Богодухівського району, які залишились без енергоносія на час тимчасової зупинки одного з об’єктів газовидобувного підприємства.

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