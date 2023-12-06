06.12.2023 12:43

В Україні зростуть ціни на каву

Які тенденції складаються а ринку відносно ароматного напою, розповіли фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Todау, зростуть ціни на каву.

Чом зрстуть у ціни на каву

Низьбкий врожай у В'єтнамі.

У самому В'єтнамі зростає внутрішнє споживання кави

Зміна законодавства.

Так, заступник голови В'єтнамської асоціації кави і какао До Ха Нам каже, що в цьогорічному сезоні в його країні отримано лише 1,6 млн тонн кави проти 1,78 млн тонн, що було зібрано торік.

Внутрішній в'єтнамський ринок уже відреагував на такий обмежений врожай 40-відсотковим підвищенням цін. Відповідно полетіли ціни вгору і на світовому ринку. Так, у Лондоні на біржових торгах вартість робусти досягла 15-річного максимуму. Ціни на біржі злетіли відразу на 10%.

Таке зменшення врожаю сталося, насамперед, через скорочення площ, на яких вирощують кавові дерева. Найбільше скоротились плантації у провінціях Даклак і Дакнонг. Таким чином, замість 700 тис. гектарів плантацій із кавовими зернами, які ще були торік, цьогоріч під цю культуру було відведено лише 600 тисяч гектарів.

Зараз на внутрішньому ринку реалізують 260 тис. тонн кави, а відповідно до прогнозів споживання може зрости до 350-400 тис. тонн. Це станеться завдяки тому, що в країні от-от мають запрацювати кілька нових заводів, які вироблятимуть розчинну каву.

На обсягах виробництва кави негативно позначились законодавчі зміни, що запрацювали в Євросоюзі. Так, закон забороняє постачання та продаж на території ЄС товарів, які були отримані внаслідок вирубування лісів та використання дитячої праці.