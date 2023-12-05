05.12.2023 16:05 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік зламав вікно в будинку і вчинив крадіжку
4 грудня до правоохоронців звернулася 37-річна жінка, яка повідомила про крадіжку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Чоловік зламав вікно, проник до помешкання та забрав гроші у сумі 10 тисяч доларів США, 100 тисяч гривень, коштовні прикраси вартістю близько 50 тисяч гривень.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили та затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 43-річний чоловік. Речові докази вилучено.
Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
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