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05.12.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік зламав вікно в будинку і вчинив крадіжку

4 грудня до правоохоронців звернулася 37-річна жінка, яка повідомила про крадіжку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Чоловік зламав вікно, проник до помешкання та забрав гроші у сумі 10 тисяч доларів США, 100 тисяч гривень, коштовні прикраси вартістю близько 50 тисяч гривень.
 
 
В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили та затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 43-річний чоловік. Речові докази вилучено.
 
Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. 
Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
 
 
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Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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