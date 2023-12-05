05.12.2023 16:18 Рита Парфенова

Харківське КП шукає співробітників

Комунальне підприємство «Харківблагоустрій» запрошує на роботу фахівців.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, КП «Харківблагоустрій» має наступні вакансії:

токаря 5-го розряду;

водія вантажного автомобіля;

трактористів;

слюсарів-ремонтників автотракторної техніки.

Кандидати нап посади повинні мати досвід роботи. За деталями працевлаштування на ці посади звертатися за тел.: (050) 401-51-13.



Крім того, КП шукає майстрів у Київський, Холодногірський, Основ’янський та Слобідський райони, а також диспетчера - у Холодногірський. Серед вимог до кандидатів - вища освіта й досвід роботи на ПК. Також у всіх районах міста є вакансії робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями. Стосовно працевлаштування звертатися за тел.: (066) 800-20-28 або до центрального офісу КП «Харківблагоустрій» на вул. Шатилівській, 4 (ст. м. «Наукова»).



Жителям Харкова пропонують можливість офіційного працевлаштування з гарантією своєчасної оплати праці та соціальними пакетами. Також надаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг, забезпечення спецодягом, необхідним обладнанням і засобами малої механізації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» продовжують відновлювальні заходи на вулиці Корабельній, у ході яких буде проведено перекладання ділянки мережі завдовжки 200 метрів.