05.12.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники продовжують проводити заміну ділянки водоводу на вулиці Корабельній

Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» продовжують відновлювальні заходи на вулиці Корабельній, у ході яких буде проведено перекладання ділянки мережі завдовжки 200 метрів, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 5 грудня, начальник служби водопровідних мереж Новобаварського району Євген Сальков, уже завершений підготовчий етап і бригади розпочали безпосередню заміну трубопроводу діаметром 225 мм методом санації.

«Актуальність проведення комплексних заходів визвана тим, що цей водовід експлуатується близько 40 років і на цьому відрізку досить часто трапляються аварійні ситуації. Також під час ремонту здійснимо заміну запірної арматури, капітально відремонтуємо оглядові колодязі та встановимо нові пожежні гідранти. Відразу після завершення робіт приступимо до благоустрою території. Загалом із початку року в районі вже переклали понад 2000 метрів мереж», - підсумував Євген Сальков.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.





Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram «Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».