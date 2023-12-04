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04.12.2023  15:47   Рита Парфенова

Більше ніж 20 аварійних ситуацій виправили комунальники Харкова

Протягом вихідних ремонтні бригади водоканалу докладали зусиль для стабільного водопостачання городян.

За вихідні у Харкові усунули понад 20 аварій
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Харківські теплові мережі", бригади аварійно-відновлювальних робіт КП "Харківводоканал" успішно усунули 22 аварійні ситуації на водоводах та впорядкували 23 оглядові колодязі, здійснюючи заміну запірно-регулюючої арматури.

Зокрема, значний обсяг відновлювальних робіт на водопровідних магістралях був проведений у Шевченківському районі. Бригади під керівництвом Андрія Задорожного успішно виправили п'ять пошкоджень на трубопроводах різних діаметрів на вулицях Клочківській, Тобольській, Архітекторів, Фронтовій та 23 Серпня.

"Перед початком відновлювальних робіт ми ретельно розробляємо план дій. Наша мета - провести ремонт без відключення харків'ян від водопостачання. У випадку виявлення складних пошкоджень діємо максимально оперативно. Після завершення робіт ми обов'язково приділяємо увагу прибиранню території", - повідомив провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на вул. Грищенка в житловому масиві Кулиничі відновлюють зруйнований обстрілами будинок.
Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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