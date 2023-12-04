Більше ніж 20 аварійних ситуацій виправили комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Харківські теплові мережі", бригади аварійно-відновлювальних робіт КП "Харківводоканал" успішно усунули 22 аварійні ситуації на водоводах та впорядкували 23 оглядові колодязі, здійснюючи заміну запірно-регулюючої арматури.

Зокрема, значний обсяг відновлювальних робіт на водопровідних магістралях був проведений у Шевченківському районі. Бригади під керівництвом Андрія Задорожного успішно виправили п'ять пошкоджень на трубопроводах різних діаметрів на вулицях Клочківській, Тобольській, Архітекторів, Фронтовій та 23 Серпня.

"Перед початком відновлювальних робіт ми ретельно розробляємо план дій. Наша мета - провести ремонт без відключення харків'ян від водопостачання. У випадку виявлення складних пошкоджень діємо максимально оперативно. Після завершення робіт ми обов'язково приділяємо увагу прибиранню території", - повідомив провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.

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