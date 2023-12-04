04.12.2023 16:28

На Харківщині розшукують дівчину, яка вранці пішла з дому

Правоохоронці встановлюють місцеперебування мешканки села Козіївка Богодухівського району Вікторії Федченко, 2006 року народження.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, Вікторія Федченко 4 грудня о 4:00 пішла з дому та не повернулась.

Може знаходитись в місті Дніпро у знайомого.

Зріст Вікторії близько 150 см, худорлявої статури, руде волосся. Була одягнена у чорну куртку, чорні кросівки, сині джинси.

«Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо негайно повідомити за телефонами 0986134354, 0575631471», – звертаються правоохоронці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові оперативно розшукали зниклу неповнолітню дівчину, яка пішла до подруги та не повернулась.