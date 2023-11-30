30.11.2023 13:30 Рита Парфенова

Неповнолітню харків'янку повернула додому поліція

У Харкові оперативно розшукали зниклу неповнолітню дівчину, яка пішла до подруги та не повернулась.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

29 листопада за 30 хвилин до комендантськохї години до правоохоронців звернулася 37-річна харків'янка. Жінка заявила про те, що її 17-річна донька пішла на свято до подруги та не повернулась вчасно, звʼязок із дівчиною відсутній.

Працівники сектору ювенальної превенції спільно із працівниками відділу кримінальної поліції ХРУП № 1 оперативно встановили місцезнаходження зниклої.

Підліток була на святі у подруги та не бажала повертатися додому.

Правоохоронці провели профілактичну роботу з усіма учасниками події. Щодо матері складений протокол про адміністративне правопорушення за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.