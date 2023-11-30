30.11.2023 14:21 Рита Парфенова

На шосе у Харкові збили пішохода

Постраждалий внаслідок ДТП у Харкові отримав незначні тілесні ушкодження.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, аварія сталася 29 листопада в Основ'янському районі Харкова.

Близько о пів на шосту вечора на Мереф'янському шосе водій автомобіля «Daewoo Lanos» допустив наїзд на пішохода.

69-річний чоловік отримав незначні тілесні ушкодження.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Відомості за даним фактом зареєстровані у Єдиному обліку ВП № 1 ХРУП № 1. Всі обставини аварії встановлюються.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на проспекті Перемоги у Харкові водій автомобіля "Lexus RX" не впорався із керуванням, виїхавши за межі проїжджої частини, де зіткнувся з деревом