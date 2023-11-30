На шосе у Харкові збили пішохода

Постраждалий внаслідок ДТП у Харкові отримав незначні тілесні ушкодження.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, аварія сталася 29 листопада в Основ'янському районі Харкова.
Близько о пів на шосту вечора на Мереф'янському шосе водій автомобіля «Daewoo Lanos» допустив наїзд на пішохода.
69-річний чоловік отримав незначні тілесні ушкодження.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.
Відомості за даним фактом зареєстровані у Єдиному обліку ВП № 1 ХРУП № 1. Всі обставини аварії встановлюються.
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