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30.11.2023  14:55   

Школярка, яка малювала прапори рф в центрі Харкова, відповідатиме перед судом

Слідчі подали клопотання до суду щодо застосування примусових заходів виховного характеру до школярки, яка приклеїла ворожу символіку на майдані Свободи та зняла відео з гімном агресора в центрі міста.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ. Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Дівчині, яка лише 14 років, вже влітку потрапила в поле зору правоохоронців, коли вона публікувала відео в соцмережі, де лунав гімн росії, перебуваючи в центрі Харкова, і малювала прапори рф, "хнр" та Z-символіку.
 
В клопотанні вказано, що дівчині забороняється користуватися соцмережами більше, ніж дві години на добу, а також викладати відеоролики та публікації в будь-які соцмережі. Також їй рекомендовано читати книги українських авторів та вивчати історію України.
 
Наголошується, що подібні дії кваліфікуються як суспільно небезпечні, а відповідно до кримінального кодексу України це може мати серйозні наслідки. У клопотанні також зазначено, що триває робота щодо іншої особи, яка, ймовірно, впливала на світогляд дитини.
 
Важливо відзначити, що хоча дівчина ще не досягла кримінальної відповідальності, подібні злочини не будуть ігноруватися. Крім самої підлітка, відповідати за подібні дії будуть її мати та приятель, який вів з нею антиукраїнські розмови. Досудове слідство по їхній справі ще триває.

 

Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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