30.11.2023 15:20 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 30 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1115 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн
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2. Водій автотранспортних засобів – 25 000 грн
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3. Інженер з охорони праці – 24 000 грн
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4. Терапевт мови і мовлення – 23 000 грн
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5. Оператор клейового устаткування – 21 000 грн
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6. Тракторист – 20 000 грн
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7. Юрисконсульт – 16 000 грн
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8. Оператор верстатів із програмним керуванням – 15 000 грн
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9. Машиніст (кочегар) котельні – 10 500 грн
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10. Оператор виробничої дільниці – 10 000 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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