На міжнародній конференції обговорили допомогу для Харкова

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Іван Кузнєцов взяв участь у міжнародній конференції, присвяченій підтримці України, що відбулася 23-24 листопада в місті Віченца (Італія).
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Конференція «Децентралізована підтримка українських громад: роль муніципалітетів та територіального підходу» відбулася за підтримки Центральноєвропейської ініціативи та програми «U-LEAD з Європою». У заході взяли участь представники органів місцевого самоврядування італійських та українських міст, а також Асоціації місцевої демократії.
Учасники конференції провели дискусії про роль Італії у розв'язанні надзвичайної гуманітарної ситуації, спричиненої воєнною агресією з боку рф. Вони обговорили всебічну допомогу містам України, підвищення ролі органів місцевого самоврядування, налагодження співробітництва з муніципалітетами міст європейських країн та неурядовими організаціями.
В рамках форуму Іван Кузнєцов взяв участь у перемовинах щодо встановлення партнерських відносин з представниками територіальних громад європейських міст та неурядових організацій для надання необхідної допомоги місту Харкову.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив співпрацю з головою відділу з питань міст в компанії «Amazon Web Services» Джейсоном Віттетом і представниками компанії «Deloitte».
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