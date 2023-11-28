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28.11.2023  12:06   Рита Парфенова

Поліцейські Харківщини шукають диверсантів та вилучають зброю на блокпостах

Упродовж доби до поліції надійшло 750 повідомлень від громадян. Поліцейські перевірили і відреагували на кожне повідомлення.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 3 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2850 транспортних засобів.

Поліцейські минулої доби на одному з блокпостів вилучили з незаконного обігу автомат, 17 гранат, 15 підривачів, близько 900 набоїв.

У ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 листопада 2023 року.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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