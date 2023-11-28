28.11.2023 08:19 Рита Парфенова

Окупанти вдарили керованою авіабомбою по селищу на Харківщині

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Увечері 27 листопада, близько 23:30 ворог завдав удару по смт Ківшарівка Куп'янського району, попередньо керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання між житловими будинками. Пошкоджені фасади будинків, вікна та прибудинкова територія. Без постраждалих.



Також під ворожими ударами перебували Стариця та Тихе Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне та Строївка Куп'янського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 листопада 2023 року.