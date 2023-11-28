28.11.2023 07:30 Рита Парфенова

28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.





Ініціатором заснування цього гуманного свята виступив індійський поет, журналіст та громадський діяч – Притиш Нанді. Головна ідея Дня – пропаганда життя на основі ахімси.



Ахімса - це поведінка і принцип дій, при яких перша вимога - ненанесення шкоди і болю будь-якій живій формі, тобто ненасильство в широкому його розумінні - невбивання, заподіяння шкоди всьому живому (людям, тваринам, рослинам) ніколи і жодним чином - ні думкою, ні словом, ні ділом.



Вперше День співчуття відзначався у 2012 році та був присвячений долям тварин, потребі у співчутті до живих істот на планеті та важливості вегетаріанства.



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В Україні 28 листопада відзначається День працівника системи фінансового моніторингу. День установлений 28 листопада 2020 року Президентом України Володимиром Зеленським ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.



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У 2020 році в календарі професійних свят України з’явилася нова дата. Згідно з указом президента України (Володимир Зеленський), 28 листопада святкують День працівників системи фінансового моніторингу, які виявляють незаконні схеми легалізації тіньових доходів.



До структури Державного фінмоніторингу входять три операційні структурні підрозділи (Департамент фінансових розслідувань, Департамент інформаційних технологій та Департамент координації системи фінансового моніторингу), а також ряд підрозділів та спеціалістів, які забезпечують діяльність за окремими напрямками (міжнародне співробітництво, аналітика, запобігання та виявлення корупції).

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха.

За Юліанським календарем, 28 листопада Православна церква вшановує пам’ять преподобного Паїсія Величковського.

Народні прикмети

Наші пращури влаштовували банний день, вірячи, що купання дасть силу та здоров’я на цілий рік. Також 28 листопада розпочинається Різдвяний піст, який триває до 6 січня. Православні християни перестають вживати м’ясо та молочні продукти. Цього дня варто виявити найкращі якості та допомогти тим, хто просить про допомогу.

Що не можна робити 28 листопада

Цього дня радять не влаштовувати веселощів та галасливі гуляння.

Не можна сваритися та вести порожні розмови..

Також цього дня

В 1520 португальський мореплавець Фернан Магеллан пропливає через протоку на краю Південної Америки і досягає океану, який називає Тихим. Мазанув він з назвою міцно: просто йому пощастило з погодою.



1757 – народився Вільям Блейк, англійський поет та художник, містик та візіонер.



1881 – народився Стефан Цвейг, австрійський письменник.



1943 – у Тегерані відбулося відкриття конференції, у якій взяли участь керівники трьох країн – СРСР, США та Великобританії – Йосип Сталін, Франклін Рузвельт та Уїнстон Черчілль.



1950 – народився Ед Харріс, американський актор, який створив безсмертні образи режисера у «Шоу Трумана» та полковника у «Скелі».



1956 – народився Роберто Занетті (так само відомий як Savage), італійський співак, композитор, продюсер, найяскравіший представник італо-диско.



1964 - США здійснили запуск "Марінер-4", яка вперше передала на Землю 21 зображення поверхні Марса; зареєстровано наявність кратерів, відсутність каналів та потоків води, визначено склад та щільність атмосфери.



1967 – народилася Анна Ніколь Сміт (справжнє ім'я – Вікі Лінн Хоган, померла 8 лютого 2007 р.), американська супермодель, актриса, телеведуча, продюсер, режисер та сценарист. Дівчина журналу «Playboy» 1993 року та секс-символ 1990-х років.



1971 – вбивство прем'єр-міністра Йорданії Васфі Телля. Так вперше на весь світ прогримів терористичний гурт «Чорний вересень», найвідоміше злодіяння якого – бійня на Олімпіаді в Мюнхені.



1974 – останній виступ Джона Леннона на сцені під час концерту Елтона Джона в "Медісон Сквер Гарден".



1975 – проголошено незалежність Демократичної республіки Східний Тимор від Індонезії.



1994 – у Норвегії відбувся другий (перший 1972 р.) референдум про вступ країни до Європейського союзу, на якому більшість виборців відкинули членство в ЄС.



2006 – Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.

2013 – створено народний рух Правого Сектору.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій.

Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій. за Юліанським календарем: Григорій, Гурій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип, ​​Самсон, Фома.