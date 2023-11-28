28.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Перед Овном рідко виникатиме дилема «хочу-не хочу». На першому місці стоятиме слово «треба». При цьому будь-які свої обов'язки Овну захочеться виконати не просто добре, але краще, ніж інші. Дуже непогано використовувати енергію цього дня, продемонструвавши всім (особливо начальству) свою працездатність та ентузіазм. Ось тільки не перестарайтеся, щоб вискочкою не уславитися.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ніщо не зможе зіпсувати Тельцю настрою більше, ніж нахабні вискочки із завищеною самооцінкою. Протягом дня на його шляху постійно траплятимуться всілякі особи, які намагатимуться відтіснити Тельця на другий план або якось затьмарити його гідності. Зірки попереджають, що можливість зіткнутися з такими вискочками дуже висока. Втім, не варто звертати на них уваги, тим більше що талантів у Тельця через них менше не стане.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам краще не ходити в гості до тих, у кого квартира багатша чи більше. Навіть найвихованіші та правильніші з Близнюків у цей день не зможуть уникнути уколів банальної, але дуже гострої заздрості! Взагалі ж зірки схилятимуть Близнюків до того, щоб прикупити для дому щось потрібне, красиве і головне – щоб ні в кого зі знайомих такого не було!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак ризикує стати жертвою власної непосидючості. Численні ідеї та плани будуть настільки розривати його мозок, що він здатний витратити всі свої фізичні та моральні сили у безплідних спробах реалізувати їх усі одночасно. За такого розкладу Раку корисно не гнатися за всіма зайцями одразу, а вибрати серед них одного – симпатичніше.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев ризикує піддатися спокусі порахувати гроші в чужих кишенях. Однак робити це категорично не рекомендується! В іншому випадку, весь день може піти навперейми. Особливо Леву слід уникати фінансових та майнових суперечок, у тому числі судових. Емоцій буде багато, а толку, на жаль, ні. Краще вже переключити свою енергію на любовні ігри: тут є всі шанси досягти відмінних результатів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може усвідомити, що ревнощі - почуття раптове, і ревнувати можна до всього, що хоч якось рухається. Розслабтеся, через день-другий від цього почуття не залишиться і сліду, а ось піддавшись своїй ревнощі, ви ризикуєте наламати чимало дров. Краще спрямуйте свою кипучу енергію на щось позитивне, ну, наприклад, прибирання зробіть або займіться шопінгом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Погляди Терезів радикально відрізнятимуться від поглядів решти. Терезам буде незрозумілий і підозрілий кипучий ентузіазм оточуючих. Ще більш підозрілими здаватимуться їм спроби заразити цим ентузіазмом їх самих. У всякому разі, ні в які громадські заходи Терези по своїй волі влазити будуть не налаштовані, воліючи витрачати енергію виключно на вирішення своїх власних завдань.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

На думку Скорпіона може спасти зовсім неймовірна, фантастична ідея! І на перший, і на другий погляд ця ідея виглядатиме абсолютно неможливою, проте саме її Скорпіонові і захочеться втілити у життя. Все інше здаватиметься йому надто банальним, нудним та прісним. Найцікавіше, що саме ця фантастична ідея, на відміну від інших, має добрі шанси реалізуватися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець здатний показати у своїх справах дуже непогані результати! Питання, які в інші дні могли б викликати нудьгу, вирішуватимуться з вогником. Навіть у занятті звичайною бухгалтерією Стрілець може випробувати щось на кшталт натхнення та творчого піднесення! Ось і використовуйте цей день для тих справ, на які раніше не вистачало ні терпіння, ні ентузіазму.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Девізом дня у Козерога стане: «Швидше, вище, сильніше!». Весь день він відчуватиме бажання якщо і не позмагатися з кимось безпосередньо, то хоч у чомусь виявитися кращим за інших. І справа тут аж ніяк не в хизуванні. Для Козерога все це матиме характер гри, в якій йому хочеться не похвалитися, а зробити щось краще. Що в цьому поганого? Єдине, за що Козерогу в жодному разі не можна братися - це за азартні ігри: затягне!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

В душі Водолія прокинеться Отелло! Весь день поведінка коханої людини здаватиметься Водолію підозрілим, а ознаки ймовірної невірності стануть мерехтіти на кожному розі. Якщо не бажаєте, щоб ревнощі оселилися у вашій душі надовго, постарайтеся якось урізати свою підозрілість. Повірте, реальних приводів для ревнощів немає. Ну, чи майже ні.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Творчий потенціал Риб досягне максимуму! Цього дня їм не тільки виявляться під силу багато складних справ і питань, але головне, настрій ними займатиметься. Риби мають шанс довести до розуму якісь зі своїх проектів, отримавши гідні результати за свою працю. Втім, про відпочинок теж не треба забувати, бо недовго й перегрітися.