28.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 листопада

Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі сніг, хуртовина. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с; вночі пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 5 - 7° морозу, вдень 2 - 4° морозу..

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Народні прикмети

За народними спостереженнями, якщо цього дня лежить сніг, то не розтане вже аж до весни.

Якщо дме сильний вітер, то неспокійна та вітряна погода триватиме до Дня Святого Миколая.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Якщо йде сніг чи мокрий сніг, то весна буде холодною та стоятиме негода.

Коні голосно іржуть сьогодні – до м'якої й малосніжної зими.