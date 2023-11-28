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28.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 листопада

Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі сніг, хуртовина. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с; вночі пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 5 - 7° морозу, вдень 2 - 4° морозу..

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Народні прикмети

  • За народними спостереженнями, якщо цього дня лежить сніг, то не розтане вже аж до весни.
  • Якщо дме сильний вітер, то неспокійна та вітряна погода триватиме до Дня Святого Миколая.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Якщо йде сніг чи мокрий сніг, то весна буде холодною та стоятиме негода.
  • Коні голосно іржуть сьогодні – до м'якої й малосніжної зими.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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