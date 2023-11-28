Прогноз погоди у Харкові на 28 листопада

Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі сніг, хуртовина. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с; вночі пориви, 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 5 - 7° морозу, вдень 2 - 4° морозу..
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Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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