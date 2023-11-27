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27.11.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо холодець зі свинячих ніжок та вух

Рецепт, який дає максимально наваристий бульйон.

Як приготувати холодець зі свинячих ніжок та вух
 
Як пише РЕДПОСТ, не так і багато часу залишилося до новорічних свят, отже, і до застіль, на яких, серед страв має бути і холодець. Пропонуємо один з його рецептів.
 

Холодець зі свинячих ніжок та вух

Продукти:

 

  • 400 г свинячих ніжок,
  • 400 г свинячої рульки,
  • 2 свинячі вуха,
  • 1 цибулина,
  • 1 морква,
  • 1 корінь петрушки,
  • 1 ст. суміші перців горошком,
  • 4 зубчики часнику,
  • 2 лаврові листи, сіль.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Залити все м'ясо водою
  2. Додати цілу цибулину, моркву, корінь петрушки та спеції.
  3. За бажанням додати інші коріння і зелень.
  4. Довести до кипіння та варити холодець 4 години на мінімальному вогні.
  5. Процідити бульйон
  6. Посолити.
  7. Подавити часник.
  8. Додати часник у бульйон.
  9. Зрізати все м'ясо
  10. Подрібнити та розкласти по формах.
  11. Додати будь-які прикраси на свій смак,
  12. Залити бульйоном
  13. Дай охолонути
  14. Прибрати холодець у холодильник.
  15. Дістати і виставити його на стіл.
Смачного!
 
 
 
Тэги:  рецепт, холодець, м'ясо, свято, новий рік, цибуля, морква, свинина, часник, сіль
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