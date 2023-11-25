25.11.2023 21:33
Готуємо запашну печеню зі свининою, картоплею та квасолею в горщиках
Найсмачніший варіант ситного та поживного обіду чи вечері.
Як пише РЕДПОСТ
, свинина та квасоля дуже гармонійно поєднуються. А якщо хтось хоче спростити готування, можна використовувати консервовану квасолю.
Печеня зі свининою, картоплею та квасолею у горщиках
Продукти:
-
500 г свинячої вирізки,
-
400 г картоплі,
-
100 г квасолі (краще - червоної),
-
1 морква,
-
1 цибулина,
-
2 ст. рослинного масла,
-
півсклянки томатного соусу,
-
лавровий лист,
-
мелений чорний перець, сіль|соль|, 400 мл води.
Покроковий рецепт приготування:
-
Влити воду, змішану зі спеціями, сіллю та томатним соусом.
-
Горщики запечатати фольгою або накрити кришкою.
-
Залити квасолю чистою водою
-
Залишити на ніч у холодильнику.
-
Згодом квасолю промити ще раз.
-
Перекласти квасолю в каструлю.
-
Залити чистою водою.
-
Окремо проварити до напівготовності.
-
Свинину нарізати.
-
М'ясо злегка обсмажити.
-
Виклади свинину на дно горщиків.
-
Очищену моркву нарізати брусочками.
-
Очищену цибулю нарізати півкільцями.
-
Очищену картоплю нарізати середніми за розміром кубиками.
-
Першим шаром у горщик викласти м'ясо,
-
Поверх м'яса рівномірно розкласти моркву, цибулю,
-
Наступним шаром покласти відварену квасолю
-
Додати лавровий лист.
-
Поверх квасолі викласти картоплю
-
Поставити у холодну духовку.
-
Готувати печеню 45-50 хвилин у духовці при 200 градусах
Смачного!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0