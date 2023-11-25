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25.11.2023  21:33   

Готуємо запашну печеню зі свининою, картоплею та квасолею в горщиках

Найсмачніший варіант ситного та поживного обіду чи вечері.

Як приготувати печеню зі свининою, картоплею та квасолею в горщиках
 
Як пише РЕДПОСТ, свинина та квасоля дуже гармонійно поєднуються. А якщо хтось хоче спростити готування, можна використовувати консервовану квасолю.
 

Печеня зі свининою, картоплею та квасолею у горщиках

Продукти:

  • 500 г свинячої вирізки,
  • 400 г картоплі,
  • 100 г квасолі (краще - червоної),
  • 1 морква,
  • 1 цибулина,
  • 2 ст. рослинного масла,
  • півсклянки томатного соусу,
  • лавровий лист,
  • мелений чорний перець, сіль|соль|, 400 мл води.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Влити воду, змішану зі спеціями, сіллю та томатним соусом.
  2. Горщики запечатати фольгою або накрити кришкою.
  3. Залити квасолю чистою водою
  4. Залишити на ніч у холодильнику.
  5. Згодом квасолю промити ще раз.
  6. Перекласти квасолю в каструлю.
  7. Залити чистою водою.
  8. Окремо проварити до напівготовності.
  9. Свинину нарізати.
  10. М'ясо злегка обсмажити.
  11. Виклади свинину на дно горщиків.
  12. Очищену моркву нарізати брусочками.
  13. Очищену цибулю нарізати півкільцями.
  14. Очищену картоплю нарізати середніми за розміром кубиками.
  15. Першим шаром у горщик викласти м'ясо,
  16. Поверх м'яса рівномірно розкласти моркву, цибулю,
  17. Наступним шаром покласти відварену квасолю
  18. Додати лавровий лист.
  19. Поверх квасолі викласти картоплю
  20. Поставити у холодну духовку.
  21. Готувати печеню 45-50 хвилин у духовці при 200 градусах
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати борщову заправку на зиму.
 

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Тэги:  рецепт, печеня, свинини, м'ясо, картопля, масло, морква, цибуля, квасоля
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