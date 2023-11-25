25.11.2023 21:15 Віталій Хінєвіч

В Україні учні складатимуть ДПА з англійської мови

Норма про обов'язковість ДПА з англійської мови набере чинності з 2028 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посланням на Освіта. ua.

Повідомляється, що школярі в майбутньому обов’язково мають вивчати англійську мову протягом усіх років навчання в школі та проходити державну підсумкову атестацію з цього предмета за кожний рівень освіти.

Відповідні нововведення містить законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, ухвалений парламентом у першому читанні 22 листопада.

У випадках, коли англійська мова буде вивчатись учнями як перша іноземна мова, школярі складатимуть ДПА з англійської після 4, 9 та 12 класів. У разі, якщо школа обере освітню програму, що передбачатиме вивчення англійської мови як другої іноземної, учні складатимуть ДПА з англійської при завершенні другого і третього рівня загальної середньої освіти, тобто після 9 та 12 класу.

Вимога щодо обов’язкового вивчення англійської мови протягом усіх шкільних років стосуватиметься всіх шкіл незалежно від форми власності закладу освіти.

Планується, що норма про обов'язковість ДПА з англійської мови як першої іноземної (у 4, 9 та 12 класах) набере чинності з 2028 року, а з англійської як другої іноземної (у 9 і 12 класах) – з 2030 року.

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