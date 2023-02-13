13.02.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

В Україні цього року скасували проходження ДПА для учнів шкіл

У 2023 році учні 4-х та 9-х класів не складатимуть ДПА.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2023 року № 19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за № 167/39223.

Як зазначається, наказ підготовлено з метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Міністерством освіти і науки офіційно підтверджено , що учні 4 та 9 класів в 2023 році будуть звільнені від проходження Державної Підсумкової Атестації.Відповідний наказ відомства був спрямований для державної реєстрації до Міністерства юстиції.



