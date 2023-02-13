13.02.2023 13:00 Віталій Хінєвіч
В Україні цього року скасували проходження ДПА для учнів шкіл
У 2023 році учні 4-х та 9-х класів не складатимуть ДПА.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОН України.
Набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2023 року № 19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за № 167/39223.
Як зазначається, наказ підготовлено з метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що Міністерством освіти і науки офіційно підтверджено
, що учні 4 та 9 класів в 2023 році будуть звільнені від проходження Державної Підсумкової Атестації.Відповідний наказ відомства був спрямований для державної реєстрації до Міністерства юстиції.
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