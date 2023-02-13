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13.02.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

Як у Харкові чистять вулиці від снігу

У Харкові до робіт з прибирання снігу станом на 9:00 13 лютого залучено 1984 працівників комунальних підприємств.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
По місту також працюють 16 одиниць автотракторної техніки та 10 одиниць засобів малої механізації. 
 
Зокрема, на прибудинковій території, що обслуговує КП «Харківблагоустрій», працюють 1640 дворових робітників та одна одиниця автотракторної техніки. За неділю, 12 лютого, двірники привели до ладу 6701 прибудинкову територію та посипали піщано-сольовою сумішшю біля 4604 будинків. 
 
ЇХарківські комунальники
 
На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 344 робітника, 15 одиниць техніки та 10 засобів малої механізації. 12 лютого було очищено 603 тис. кв. м тротуарів у парках, скверах та на інших територіях.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники за минулий тиждень усунули понад 60 аварійних ситуацій на водоводах.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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