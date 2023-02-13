13.02.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники за минулий тиждень усунули понад 60 аварійних ситуацій на водоводах

Незважаючи на безперервні ворожі обстріли, ремонтники докладають усіх зусиль для того, щоб підтримувати водопровідні об'єкти в справному стані.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що за минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 66 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 60 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 31 водорозбірну колонку.

Досвідчені майстри оперативно ліквідують аварії та системно проводять усі необхідні профілактичні роботи. Все це у комплексі дозволяє утримувати ситуацію зі стабільною подачею води під контролем. Ось і на вихідних зусиллями аварійників було ліквідовано 28 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відновлено 28 оглядових колодязів.

Сьогодні, 13 лютого, 22 бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 10 пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



