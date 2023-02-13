13.02.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові сталася ДТП за участю легкового авто та вантажівки

Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Сергія Грицевця та Олександра Зубарєва.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

2 лютого близько 14:50 автомобіль ВАЗ при виїзді на окружну дорогу зіткнувся з вантажівкою MAN 19.403 з напівпричепом.

Внаслідок пригоди 84-річний водій та пасажирка легкового авто отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 063-06-66-876 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22. Сідчий ВРЗуСТ СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції Катречко Денис Олегович.



