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13.02.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові сталася ДТП за участю легкового авто та вантажівки

Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Сергія Грицевця та Олександра Зубарєва.

ДТП Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
2 лютого близько 14:50 автомобіль ВАЗ при виїзді на окружну дорогу зіткнувся з вантажівкою MAN 19.403 з напівпричепом.
 
Внаслідок пригоди 84-річний водій та пасажирка легкового авто отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
 
На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. 
 
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном:  063-06-66-876 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в  Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22. Сідчий ВРЗуСТ СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції Катречко Денис Олегович.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталася смертельна ДТП.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков, харків
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