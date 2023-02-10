10.02.2023 11:50 Віталій Хінєвіч
У Харківській області сталася смертельна ДТП
Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Вільшани.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 9 лютого 28-річний водій автомобіля «ВАЗ» виїжджав із двору заднім ходом та скоїв наїзд на пішохода. Його затягнуло авто.
Внаслідок отриманих травм 27-річний пішохід помер.
Встановлено, що водій автівки перебував в стані алкогольного сп’яніння.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Водій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що правоохоронці фіксують наслідки масованого ракетного обстрілу
військовими рф об‘єктів критичної інфраструктури на Харківщині.
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