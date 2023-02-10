10.02.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Вільшани.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 9 лютого 28-річний водій автомобіля «ВАЗ» виїжджав із двору заднім ходом та скоїв наїзд на пішохода. Його затягнуло авто.

Внаслідок отриманих травм 27-річний пішохід помер.

Встановлено, що водій автівки перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Водій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують наслідки масованого ракетного обстрілу військовими рф об‘єктів критичної інфраструктури на Харківщині.



