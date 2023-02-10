    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області сталася смертельна ДТП
10.02.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Вільшани.

ДТП Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 9 лютого 28-річний водій автомобіля «ВАЗ» виїжджав із двору заднім ходом та скоїв наїзд на пішохода. Його затягнуло авто.
 
Внаслідок отриманих травм 27-річний пішохід помер.
 
Встановлено, що водій автівки перебував в стані алкогольного сп’яніння. 
 
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. 
 
Водій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують наслідки масованого ракетного обстрілу військовими рф об‘єктів критичної інфраструктури на Харківщині.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.02 Надзвичайні події Смертельна ДТП: у Харкові загинув водій, якого викинуло з авто (фото) 30.01 Надзвичайні події Внаслідок ДТП у Харківській області загинув водій авто 27.01 Надзвичайні події Смертельна ДТП сталася у Харкові
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 