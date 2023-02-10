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10.02.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

У кількох житлових масивах Харкова водопостачання здійснюється за зниженим тиском

Через відсутність подачі електроенергії на насосну станцію водопостачання частини житлових масивів Рогань і Горизонт здійснюється на зниженому тиску.

Харків водопостачання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал» за адресами:
 
  • бульвар Грицевця, 11;
  • проспект Героїв Харкова, 304-а-306;
  • вулиця Грицевця, 20;
  • вулиця Грицевця, 25;
  • вулиця Грицевця, 48-50.
«Шановні харків'яни, звертаємо увагу на те, що при відключенні електроенергії можливі обмеження та припинення водопостачання. Тому ще раз переконливо нагадуємо необхідність завжди мати запас води на випадок виникнення екстрених ситуацій»,- зазначили комунальники.
 
Телефон для довідок: 15-33.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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