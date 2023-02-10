10.02.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

У кількох житлових масивах Харкова водопостачання здійснюється за зниженим тиском

Через відсутність подачі електроенергії на насосну станцію водопостачання частини житлових масивів Рогань і Горизонт здійснюється на зниженому тиску.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал» за адресами:

бульвар Грицевця, 11;

проспект Героїв Харкова, 304-а-306;

вулиця Грицевця, 20;

вулиця Грицевця, 25;

вулиця Грицевця, 48-50.

«Шановні харків'яни, звертаємо увагу на те, що при відключенні електроенергії можливі обмеження та припинення водопостачання. Тому ще раз переконливо нагадуємо необхідність завжди мати запас води на випадок виникнення екстрених ситуацій»,- зазначили комунальники.

Телефон для довідок: 15-33.



