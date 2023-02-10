10.02.2023 11:27 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 11 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 510 осіб. Одужало 308 953 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 248 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 6 осіб (із них 5 - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Красноградськом, по одному – у Лозівському та Богодухівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 9 лютого.



