Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 11 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 510 осіб. Одужало 308 953 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 248 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 6 осіб (із них 5 - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Красноградськом, по одному – у Лозівському та Богодухівському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 9 лютого.
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Загалом день схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.
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