Семеро людей поранено внаслідок ракетного удару по Харківщині

У Харківській області близько о пів на одиннадцяту годину ранку військові рф завдали удар, внаслідок якого є поранені.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
«За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються», – йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 10-ї години ранку ворог завдав удар по критичній інфраструктурі Харкова.
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Загалом день схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.
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