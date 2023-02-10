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10.02.2023  11:07   Рита Парфенова

Семеро людей поранено внаслідок ракетного удару по Харківщині

У Харківській області близько о пів на одиннадцяту годину ранку військові рф завдали удар, внаслідок якого є поранені.

швидка допомога

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 10-ї години ранку ворог завдав удар по критичній інфраструктурі Харкова.


Источник:   ХОВА
 Тэги:  ракетний удар, хова, харків, харьков, агрессия россии
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