Ворог завдав ракетний удар по Харкову

Близько десятої години ранку 10 лютого у Харкові пролунав гучний вибух.
Ракетний обстріл Харкова підтвердив Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
«Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова», – написіа він.
Ігор Терехов попередив, зо у місті 10 лютого можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова. У місті частково зникли електро- та водопостачання, опалення. Зараз коммунальники працюють над усуненням пошкоджень.
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Загалом день схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.
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