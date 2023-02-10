    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог завдав ракетний удар по Харкову
10.02.2023  10:20   Рита Парфенова

Ворог завдав ракетний удар по Харкову

Близько десятої години ранку 10 лютого у Харкові пролунав гучний вибух.


Фото з відкритих джерел

Ракетний обстріл Харкова підтвердив Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

«Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова», – написіа він.

Ігор Терехов попередив, зо у місті 10 лютого можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова. У місті частково зникли електро- та водопостачання, опалення. Зараз коммунальники працюють над усуненням пошкоджень.

 

 


Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстріл, ігор терехов, харків, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.02 Надзвичайні події Ворог обстріляв близько 10 населених пунктів у Харківській області 10.02 Надзвичайні події Харків на ранок 10 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС 10.02 Надзвичайні події У Харкові зафіксовано біля 10 вибухів - ХОВА
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 