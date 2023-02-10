10.02.2023 10:20 Рита Парфенова

Ворог завдав ракетний удар по Харкову

Близько десятої години ранку 10 лютого у Харкові пролунав гучний вибух.



Фото з відкритих джерел

Ракетний обстріл Харкова підтвердив Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

«Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова», – написіа він.



Ігор Терехов попередив, зо у місті 10 лютого можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова. У місті частково зникли електро- та водопостачання, опалення. Зараз коммунальники працюють над усуненням пошкоджень.



